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Украинский лидер Владимир Зеленский пообещал устроить контрнаступление ВСУ с широким размахом – так, чтобы на это обратил внимание весь мир. Однако глава государства не стал конкретизировать сроки и раскрывать детали.
Тем не менее, Зеленский подчеркнул, что контрнаступление – "это не кино", а Москва должна сделать максимальные выводы после броска украинской армии.
"Россия должна это увидеть – не только увидеть, но и почувствовать", – высказался Зеленский.
Вместе с тем украинский лидер указал, что население Незалежной осознает происходящие события: контрнаступление ВСУ можно считать уже начавшимся, если ВСУ отправились на "освобождение украинских территорий".
Президент Украины также обвинил городскую администрацию Киева за последствия ракетных ударов – оказалось, что бомбоубежища были закрыты по вине местных властей, которые не смогли "включить голову". Теперь же ответственность будет нести вся вертикаль.
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