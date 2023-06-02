Зеленский впервые высказался о сроках контрнаступления ВСУ

Зеленский впервые высказался о сроках контрнаступления ВСУ
Владимир Зеленский. Фото: Pool /Ukrainian Presidentia/www.globallookpress.com
И пообещал устроить кровавую месть

Украинский лидер Владимир Зеленский пообещал устроить контрнаступление ВСУ с широким размахом – так, чтобы на это обратил внимание весь мир. Однако глава государства не стал конкретизировать сроки и раскрывать детали.

Тем не менее, Зеленский подчеркнул, что контрнаступление – "это не кино", а Москва должна сделать максимальные выводы после броска украинской армии.

"Россия должна это увидеть – не только увидеть, но и почувствовать", – высказался Зеленский.

Вместе с тем украинский лидер указал, что население Незалежной осознает происходящие события: контрнаступление ВСУ можно считать уже начавшимся, если ВСУ отправились на "освобождение украинских территорий".

Президент Украины также обвинил городскую администрацию Киева за последствия ракетных ударов – оказалось, что бомбоубежища были закрыты по вине местных властей, которые не смогли "включить голову". Теперь же ответственность будет нести вся вертикаль.

Источник: Московский Комсомолец ✓ Надежный источник
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