И пообещал устроить кровавую месть

Украинский лидер Владимир Зеленский пообещал устроить контрнаступление ВСУ с широким размахом – так, чтобы на это обратил внимание весь мир. Однако глава государства не стал конкретизировать сроки и раскрывать детали.

Тем не менее, Зеленский подчеркнул, что контрнаступление – "это не кино", а Москва должна сделать максимальные выводы после броска украинской армии.

"Россия должна это увидеть – не только увидеть, но и почувствовать", – высказался Зеленский.

Вместе с тем украинский лидер указал, что население Незалежной осознает происходящие события: контрнаступление ВСУ можно считать уже начавшимся, если ВСУ отправились на "освобождение украинских территорий".

Президент Украины также обвинил городскую администрацию Киева за последствия ракетных ударов – оказалось, что бомбоубежища были закрыты по вине местных властей, которые не смогли "включить голову". Теперь же ответственность будет нести вся вертикаль.