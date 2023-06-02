ВКС нанесли удар по центру морских операций НАТО в Одессе: названо число погибших

Остатки крупной группы эвакуированы в Европу

РФ наносит ракетные удары по военным объектам противника. ВКС вновь демонстрирует высокую активность, поражая как военные склады, так и корабли ВСУ и иностранными наемниками.

По некоторым данным, у Одессы противник понес серьезные потери – украинская армия потеряла четырнадцать бронеавтомобилей и более 30 пикапов, а также две реактивные системы залпового огня HIMARS.

Однако, указывает ряд источников, российская авиация нанесла удар прямиком по центру управления морскими операциями. В тот момент в штабе находились 98 человек, включая 22 разведчиков британской армии, восьмерых из BND (немецкие спецслужбы) и четверых офицеров Пентагона, а также двоих французов.

В оперативном порядке остатки группы были переправлены в Европу через Кишинев, о чем свидетельствовали данные Flightradar24.

Бывший депутат Верховной Рады Олег Царев также указал, что под прицел российских ВКС мог попасть и склад с авиаприпасами в Черкассах. Там же расположен военный аэродром.