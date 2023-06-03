Есть два варианта: Зеленский рассказал о ловушке Путина на Украине

Президент объявил о готовности к контрнаступлению

Украинской армии нехватает средств противовоздушной защиты для отражения атак на собственные города, включая Киев. В свете усилившихся атак на населенные пункты, президент Украины Владимир Зеленский уверен, что глава России Владимир Путин решил загнать его в ловушку, поставив перед серьезным выбором: либо оставить армию на защите городов, либо пойти в контрнаступление и допустить гибель мирных жителей. Об этом он рассказал в интервью The Wall Street Journal.

Зеленский отметил, что он в действительности не может в данный момент пойти сразу по двум направлениям с тем оружием, которое имеется в арсенале ВСУ. По его словам, слабость в системе защиты может привести к тому, что от российских ракет погибнут "десятки миллионов людей". Президент заявил, что нужно всего 50 установок Patriot, и украинские граждане будут в безопасности.

Украинский глава утверждает, что российская армия во время контрнаступления ВСУ будет задействовать свою сильную сторону – авиацию.

"Представьте себе ощущения солдата, который знает, что у него нет "крыши". И он не понимает, почему у соседних стран она есть", – заявил лидер.

Зеленский утверждает, что сейчас Украина готова начать контрнаступление. Однако в текущих условиях он не знает, сколько времени это займет. Президент также предупредил, что в результате боев может погибнуть огромное количество украинских солдат.