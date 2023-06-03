Есть два варианта: Зеленский рассказал о ловушке Путина на Украине

Есть два варианта: Зеленский рассказал о ловушке Путина на Украине
Фото: Pool /Ukrainian Presidentia/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Президент объявил о готовности к контрнаступлению

Украинской армии нехватает средств противовоздушной защиты для отражения атак на собственные города, включая Киев. В свете усилившихся атак на населенные пункты, президент Украины Владимир Зеленский уверен, что глава России Владимир Путин решил загнать его в ловушку, поставив перед серьезным выбором: либо оставить армию на защите городов, либо пойти в контрнаступление и допустить гибель мирных жителей. Об этом он рассказал в интервью The Wall Street Journal.

Зеленский отметил, что он в действительности не может в данный момент пойти сразу по двум направлениям с тем оружием, которое имеется в арсенале ВСУ. По его словам, слабость в системе защиты может привести к тому, что от российских ракет погибнут "десятки миллионов людей". Президент заявил, что нужно всего 50 установок Patriot, и украинские граждане будут в безопасности.

Украинский глава утверждает, что российская армия во время контрнаступления ВСУ будет задействовать свою сильную сторону – авиацию. 

"Представьте себе ощущения солдата, который знает, что у него нет "крыши". И он не понимает, почему у соседних стран она есть", – заявил лидер.

Зеленский утверждает, что сейчас Украина готова начать контрнаступление. Однако в текущих условиях он не знает, сколько времени это займет. Президент также предупредил, что в результате боев может погибнуть огромное количество украинских солдат.

Источник: The Wall Street Journal ✓ Надежный источник
новости партнеров
По теме

Армия Украины опозорилась с тактикой НАТО в Запорожье

Украинцы пытаются вывернуться из безвыходной ситуации

ВСУ собрали ударный кулак для нападения на Запорожье

Киев не теряет надежды продвинуться на фронте

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей