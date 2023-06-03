"Страна будет фрагментирована": Киев обратился к Москве с угрозой

Украинцы анонсировали новые удары по российским городам

Секретарь СНБО Алексей Данилов утверждает, что в дальнейшем ожидаются новые атаки на Москву и другие российские города с помощью беспилотников. Он подчеркнул, что в большей степени удары будут наносить по тем местам, где предположительно находятся люди, причастные в началу российской спецоперации.

Данилов утверждает, что понятия не имеет, кто причастен к нападению дронов. По его словам, официальный Киев не имеет к этому никакого отношения. Одной из вероятных версий он считает атаки "русских партизанов", которые и запускают беспилотники внутри России.

"Нам сложно сказать, что там происходит, но точно могу сказать – дроны как летали по Москве и не только по Москве, так они там и будут продолжать летать. Страна будет фрагментирована", – заявил он.

Секретарь СНБО утверждает, что очень скоро станет известно, кто именно виновен в атаках на Москву и другие российские города с помощью БПЛА.