Кулеба публично нахамил премьер-министру Венгрии

Дипломат дал совет Будапешту

Венгерский премьер Виктор Орбан считает, что контрнаступление ВСУ обернется "кровавой бойней" для каждой стороны конфликта. Он призвал Москву и Киев снова вернуться к переговорам, не допуская при этом появления новых жертв.

На эти слова резко отреагировал глава украинского МИД Дмитрий Кулеба. Он заявил, что любой, кто в текущей ситуации рассчитывает на жизнеспособность договоренность с Россией обладает "больной и извращенной логикой".

Дипломат утверждает, что можно обойтись и без украинского контрнаступления, но при одном условии.

"Если вы так умны, то и убедите Путина вывести войска из Украины. И тогда не будет никакого контрнаступления", – сказал он украинским журналистам.

Кулеба отметил, что Киев заинтересован в мирном урегулировании конфликта больше, чем кто либо другой. Однако условия должны быть, по его мнению, справедливыми. Украина не собирается идти на уступки России, поэтому если другие страны и хотят оказать помощь, то лучше задействовать собственные контакты и убедить российское руководство вывести войска.

