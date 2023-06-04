"Солнцепек" сжег одним ударом пункт ВСУ в Запорожской области

Противник не смог укрыться от термобарических снарядов

Российские войска применили "Солнцепеки" для уничтожения позиций противника в районе Гуляйполя, открыв огонь по пункту дислокации ВСУ, цели были уничтожены.

Как отмечает источник, боеприпасы "Солнцепека", выбрасывая аэрозоль перед детонированием, накрывают цель ударной волной с тепловым полем. Система сводит на "нет" возможность укрытия в любом сооружении. Баротравмы наносят летальное поражение противнику с помощью термобарического снаряда в 3000 градусов.

В Минобороны указали, что "Ланцеты" поразили артустановку ВСУ в южнодонецком направлении.