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Российские войска применили "Солнцепеки" для уничтожения позиций противника в районе Гуляйполя, открыв огонь по пункту дислокации ВСУ, цели были уничтожены.
Как отмечает источник, боеприпасы "Солнцепека", выбрасывая аэрозоль перед детонированием, накрывают цель ударной волной с тепловым полем. Система сводит на "нет" возможность укрытия в любом сооружении. Баротравмы наносят летальное поражение противнику с помощью термобарического снаряда в 3000 градусов.
В Минобороны указали, что "Ланцеты" поразили артустановку ВСУ в южнодонецком направлении.
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