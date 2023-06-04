Зеленский решил форсировать Днепр

Зеленский решил форсировать Днепр
Владимир Зеленский. Фото: President Of Ukraine/www.globallookpress.com
продолжениеВ зоне СВО уничтожена группа элитного спецназа НАТО - военкор
Однако попытка обернулась для ВСУ катастрофой

Российские войска открыли огонь по личному составу ВСУ, пытавшемуся форсировать Днепр для выхода к островам Великий и Бокаевский для дальнейшего закрепления.

Как отмечает источник, ВС РФ открыли огонь по группе противника – погибли 27 военнослужащих ВСУ, еще 23 получили ранения.

Вместе с тем соединения российской группировки "Днепр" пресекли попытки ВСУ высадиться у острова Коробелов, уничтожив две лодки со 120-мм минометом.

Ранее военный эксперт Алексей Леонков указывал, что форсирование Днепра остается одной из наиболее сложных задач для противника. В прошлом году украинские войска пытались ее реализовать, попробовав форсировать реку у Энергодара с 600 военнослужащими – в том массовой операции ВСУ понесли катастрофические потери.  

Источник: Российская газета ✓ Надежный источник
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