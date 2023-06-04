В зоне СВО уничтожена группа элитного спецназа НАТО - военкор

В зоне СВО уничтожена группа элитного спецназа НАТО - военкор
MOD Russia/www.globallookpress.com
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Выживших не оказалось

Военкор Андрей Руденко заявил, что на одном из направлений специальной операции силы РФ уничтожили целую группу, состоявшую из элитных американских военных специалистов, о чем стало известно 4 июня.

Журналист, однако, отказался называть направление боевых действий и не назвал дату и место поражения подразделения, состоящего из западных военнослужащих.

Руденко указал, что Пентагон не устраивает ситуация, при которой российские войска получают боевой опыт и повышают собственный уровень профессионализма, пока силы Североатлантического альянса наблюдают за ситуацией со стороны. Вашингтон не стал терпеть и послал из тыла собственные силы для "опыта".

"Не получилось", – заявил Руденко.

При этом военный корреспондент заверил, что точно знает об уничтожении взвода американского спецназа из проверенных источников. По какой причине информация не освещается на официальном уровне – неизвестно.

Ранее спикер украинских ВВС Юрий Игнат подтвердил информацию о ракетном попадании в оперативный аэродром в Кировоградской области.

Источник: Telegram • Требует проверки
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