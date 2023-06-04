Путин дал указание после атак украинских дронов - Кремль

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Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков указал, что в день атаки БПЛА на Москву глава государства на постоянной основе получал доклады – включая те, которые заслушивал в телефонном разговоре. Позднее верховный главнокомандующий отдал соответствующие указания.
В частности, Путин заслуживал доклады от Минобороны, МЧС и глав регионов. В ходе интервью для журналиста ВГТРК Павла Зарубина пресс-секретарь президента России уточнил, что российский лидер в тот момент постоянно перезванивался с указанными подчиненными из-за обновляющейся информации.
Песков также указал, что глава такого государства, как Российская Федерация, находится "круглые сутки на посту".
Ранее глава государства сравнил тактику Киева в совершении атак с дронами на российские города с действиями террористических ячеек на Ближнем Востоке. К слову, в Newsweek сообщили, что ВСУ "используют наработки исламистов", пытаясь ввергнуть в ужас гражданское население, передает "Пятый канал".
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