После авиаудара цех по производству дронов в Днепре взлетел в воздух

Курс рубля
- Крах доллара: экономисты объявили о резком укреплении рубля в мае
- Как слабый рубль отразится на россиянах: экономист объяснил на пальцах
- Центробанк оправдался за рухнувший рубль
Российские войска уничтожили цех противника в районе Днепра, где находился цех по сборке беспилотных дронов, о чем сообщили в Министерстве обороны РФ.
Атака по цеху была произведена высокоточным вооружением. Еще в середине весны в Днепре наладили сборочный процесс и модернизацию дронов в ударные единицы с дальним радиусом действия – БПЛА производили на территории КБ "Южное" и заводе "Сфера".
Завод был оборудован обширными подземными комплексами, предназначавшимся для укрытия от российских авиаударов – как и в "Девиро". В настоящий момент нет информации о конкретном пораженном объекте. Однако, пишут в телеграм-каналах, удар попал в цель, судя по звукам раздавшегося взрыва.
По словам официального представителя оборонного ведомства Игоря Конашенкова, у Дзержинска Донецкой Народной республики и Полтавки в Запорожской области были поражены пункты командования и наблюдения батальонов 102 бригады территориальной обороны, а также 24-й мехбригады ВСУ.
Президент объявил о готовности к контрнаступлению