После авиаудара цех по производству дронов в Днепре взлетел в воздух

После авиаудара цех по производству дронов в Днепре взлетел в воздух
MOD Russia/www.globallookpress.com
В МО отчитались об использовании высокоточного оружия

Российские войска уничтожили цех противника в районе Днепра, где находился цех по сборке беспилотных дронов, о чем сообщили в Министерстве обороны РФ.

Атака по цеху была произведена высокоточным вооружением. Еще в середине весны в Днепре наладили сборочный процесс и модернизацию дронов в ударные единицы с дальним радиусом действия – БПЛА производили на территории КБ "Южное" и заводе "Сфера".

Завод был оборудован обширными подземными комплексами, предназначавшимся для укрытия от российских авиаударов – как и в "Девиро". В настоящий момент нет информации о конкретном пораженном объекте. Однако, пишут в телеграм-каналах, удар попал в цель, судя по звукам раздавшегося взрыва.

По словам официального представителя оборонного ведомства Игоря Конашенкова, у Дзержинска Донецкой Народной республики и Полтавки в Запорожской области были поражены пункты командования и наблюдения батальонов 102 бригады территориальной обороны, а также 24-й мехбригады ВСУ. 

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