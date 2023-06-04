После авиаудара цех по производству дронов в Днепре взлетел в воздух

В МО отчитались об использовании высокоточного оружия

Российские войска уничтожили цех противника в районе Днепра, где находился цех по сборке беспилотных дронов, о чем сообщили в Министерстве обороны РФ.

Атака по цеху была произведена высокоточным вооружением. Еще в середине весны в Днепре наладили сборочный процесс и модернизацию дронов в ударные единицы с дальним радиусом действия – БПЛА производили на территории КБ "Южное" и заводе "Сфера".

Завод был оборудован обширными подземными комплексами, предназначавшимся для укрытия от российских авиаударов – как и в "Девиро". В настоящий момент нет информации о конкретном пораженном объекте. Однако, пишут в телеграм-каналах, удар попал в цель, судя по звукам раздавшегося взрыва.

По словам официального представителя оборонного ведомства Игоря Конашенкова, у Дзержинска Донецкой Народной республики и Полтавки в Запорожской области были поражены пункты командования и наблюдения батальонов 102 бригады территориальной обороны, а также 24-й мехбригады ВСУ.

