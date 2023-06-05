ВСУ начали крупное наступление на пяти участках фронта

ВСУ начали крупное наступление на пяти участках фронта
Фото: www.unsplash.com
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Боевики бросились в атаку накануне, 4 июня

Украинские командиры наконец-то сумели собрать некое подобие ударной силы и пошли в крупное наступление утром 4 июня. Удар был нанесен в Южно-донецком направлении. Однако бойцы российской армии были готовы к подобного рода провокациям, и наступление было успешно отбито.

Такой информацией поделились в главном оборонном ведомстве нашей страны. Сообщается, что противника отбросили военные "Восточной" группировки наших войск. Об этом пишет интернет-издание URA.RU.

Известно, что потери незалежных боевиков составили порядка 250 человек, также были уничтожены 16 танков и несколько БМП, передает телеканал "360". Отмечается, что в атаке приняли участие шесть механизированных и два танковых батальона армии Незалежной.

Украинские вояки рассчитывали прорвать оборонные укрепления наших сил, однако попытка не увенчалась успехом, отмечает "Радио 1". Атакующих встретили с "распростертыми руками" – противник был оперативно разбит.

Источник: Минобороны России ✓ Надежный источник
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