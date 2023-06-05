Экс-разведчик США выдал подробности тайной ненависти НАТО к Киеву

Экс-разведчик США выдал подробности тайной ненависти НАТО к Киеву
Фото: www.unsplash.com
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Уверенность украинского лидера Владимира Зеленского, что его родное государство рано или поздно возьмут в дружное семейство Североатлантического альянса, не имеет под собой никаких оснований – НАТО никогда не пойдет на такой шаг. В этом уверен бывший американский разведчик Скотт Риттер.

Более того, опытный аналитик из Соединенных Штатов Америки заявил, что западные страны тайно ненавидят экс-клоуна и относятся к нему с откровенным презрением, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня".

Риттер подчеркнул, что юморист настолько заигрался в роли "выдающегося главнокомандующего", что перестал понимать, какие на самом деле процессы происходят на международной арене. Зеленский продолжает жить в иллюзорном мире и не понимает, как его ненавидят на Западе, отмечает телеканал RT.

"Зеленский, они тебя ненавидят. Они заставляют тебя вести свою страну на убой", – резко подчеркнул американец. Его слова приводит телеканал "360".

Риттер подчеркнул, что западные страны используют киевский режим исключительно в собственных целях. Судьба Незалежной никого не интересует.

Источник: YouTube-канал U.S. Tour of Duty ✓ Надежный источник
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