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Уверенность украинского лидера Владимира Зеленского, что его родное государство рано или поздно возьмут в дружное семейство Североатлантического альянса, не имеет под собой никаких оснований – НАТО никогда не пойдет на такой шаг. В этом уверен бывший американский разведчик Скотт Риттер.
Более того, опытный аналитик из Соединенных Штатов Америки заявил, что западные страны тайно ненавидят экс-клоуна и относятся к нему с откровенным презрением, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня".
Риттер подчеркнул, что юморист настолько заигрался в роли "выдающегося главнокомандующего", что перестал понимать, какие на самом деле процессы происходят на международной арене. Зеленский продолжает жить в иллюзорном мире и не понимает, как его ненавидят на Западе, отмечает телеканал RT.
"Зеленский, они тебя ненавидят. Они заставляют тебя вести свою страну на убой", – резко подчеркнул американец. Его слова приводит телеканал "360".
Риттер подчеркнул, что западные страны используют киевский режим исключительно в собственных целях. Судьба Незалежной никого не интересует.
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