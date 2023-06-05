Меркель: армия Украины обречена на провал

Меркель: армия Украины обречена на провал
Фото: www.unsplash.com
У Киева нет шансов победить

Российская армия безусловно сумеет победить в конфликте, развернувшемся на территории украинского государства. Дело в том, что численное превосходство Вооруженных сил России не оставляет украинскому противнику шансов на победу. Таким мнением поделился известный немецкий политолог Вольф Меркель.

Опытный аналитик подчеркнул, что в весьма не отдаленном будущем у киевского режима просто закончатся люди, передает информационный ресурс "Общественная служба новостей". Очевидно, что в сравнении с Армией России ВСУ явно уступают по численности.

Меркель подчеркнул, что главная проблема киевского режима не в том, что украинцы поставляют недостаточно оружия, а в том, что ВСУ в принципе не хватает бойцов из-за относительно небольшой численности населения, отмечает интернет-издание "Подмосковье сегодня".

В какой-то момент на поле боя останется куча западного оружия, однако управлять им будет некому. Украинскую армию истребят, что и приведет к окончательному разгрому киевского режима, сообщает телеканал "360". Меркель уверен, что у украинцев нет шансов на победу.

Источник: Spiegel TV ✓ Надежный источник
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