У Киева нет шансов победить

Российская армия безусловно сумеет победить в конфликте, развернувшемся на территории украинского государства. Дело в том, что численное превосходство Вооруженных сил России не оставляет украинскому противнику шансов на победу. Таким мнением поделился известный немецкий политолог Вольф Меркель.



Опытный аналитик подчеркнул, что в весьма не отдаленном будущем у киевского режима просто закончатся люди, передает информационный ресурс "Общественная служба новостей". Очевидно, что в сравнении с Армией России ВСУ явно уступают по численности.



Меркель подчеркнул, что главная проблема киевского режима не в том, что украинцы поставляют недостаточно оружия, а в том, что ВСУ в принципе не хватает бойцов из-за относительно небольшой численности населения, отмечает интернет-издание "Подмосковье сегодня".



В какой-то момент на поле боя останется куча западного оружия, однако управлять им будет некому. Украинскую армию истребят, что и приведет к окончательному разгрому киевского режима, сообщает телеканал "360". Меркель уверен, что у украинцев нет шансов на победу.

