Киев выступил с заявлением о смерти главы ГУР Буданова

Военный пропал еще несколько дней назад

Анонимные источники утверждают, что в результате ракетного обстрела погиб глава ГУР Украины Кирилл Буданов. В последний раз он появился в медийном пространстве 29 мая, где выступил с угрозами о новом обстреле России. А после, 30 мая, Владимир Путин сообщил об ударе по украинскому штабу военной разведки. С тех пор от Буданова не было никаких новостей.

В Киеве утверждают, что сведения о гибели главы ГУР являются информационным "вбросом". Однако других сведений о местонахождении Буданова и его состоянии здоровья не предоставили.



