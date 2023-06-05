Киев выступил с заявлением о смерти главы ГУР Буданова

Киев выступил с заявлением о смерти главы ГУР Буданова
Фото: Pavlo Bahmut/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Военный пропал еще несколько дней назад

Анонимные источники утверждают, что в результате ракетного обстрела погиб глава ГУР Украины Кирилл Буданов. В последний раз он появился в медийном пространстве 29 мая, где выступил с угрозами о новом обстреле России. А после, 30 мая, Владимир Путин сообщил об ударе по украинскому штабу военной разведки. С тех пор от Буданова не было никаких новостей.

В Киеве утверждают, что сведения о гибели главы ГУР являются информационным "вбросом". Однако других сведений о местонахождении Буданова и его состоянии здоровья не предоставили. 


Источник: РИА "Новости"
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