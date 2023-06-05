Они пожаловались на радикальную позицию знаменитостей

На Украине разгорается большой скандал. Сразу несколько знаменитых украинских артистов обвинили граждан России в срыве собственных концертов в Швейцарии. С такими заявлениями выступили лидер группы "Вопли Видоплясова" Олег Скрипка, а также певец Артем Пивоваров.

Скрипка утверждает, что россияне пожаловались на его политическую позицию европейским властям. Они собрали доказательства, что артист является нацистом и фашистом.

"Совершенно безосновательно меня обвиняют в приверженности ультранационалистической идеологии, что является абсолютной ложью", – заявил знаменитость.

Аналогичный инцидент произошел с ним и в прошлом году. Тогда он тоже обвинил во всем россиян.

Артему Пивоварову отменили концерт по той же причине, однако он решил обойти запрет, подобрав новую площадку для концерта. Власти Швейцарии быстро среагировали на это, отменив второе его выступление за день.

"Мы подключили все ресурсы, посольство, прессу, юристов, будем собирать все необходимые документы для того, чтобы концерт состоялся, но позже, в осеннем туре", – заявил артист.

По его словам, власти и полиция в качестве причины отмены концерта назвали его ультраправым радикалом, ссылаясь при этом на данные о финансировании ВСУ.