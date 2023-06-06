Надвигается катастрофа: Россия срочно созывает Совбез ООН из-за разрушения Каховской ГЭС

Надвигается катастрофа: Россия срочно созывает Совбез ООН из-за разрушения Каховской ГЭС
Василий Небензя. Фото: MFA Russia/www.globallookpress.com
Экосистема Херсонской области разрушена - поселки затапливает водой

Россия намерена созвать заседание Совбеза Организации Объединенных Наций по ситуации, вызванной Каховской ГЭС. По словам постоянного представителя РФ при ООН Василия Небензи, вопрос требует срочного рассмотрения.

Вместе с тем Небензя ответил на обвинения Киева в подрыве Каховской гидроэлектростанции в адрес Москвы, указав, что украинская администрация, вероятно, находится где-то за пределами разума. Москва не стала бы брать под собственный контроль территории и затем подрывать ГЭС, провоцируя затопление.

Напомним, в ночь на 6 июня ВСУ разрушили обстрелами Каховскую ГЭС. Уровень дамбы поднялся на 2,5 метра. В самой Новой Каховке подъем составил десять метров, под водой оказалось несколько поселков. Население эвакуируют.

Власти Херсонской области указывают, что Каховское водохранилище будет полностью лишено воды из-за разрушения ГЭС, передает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
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