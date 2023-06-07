Наступление на ВСУ: Совбез России сделал заявление

Наступление на ВСУ: Совбез России сделал заявление
Фото: www.unsplash.com
Ситуация на фронте может еще больше обостриться

Российской армии пора перейти к самым решительным действиям. Настало время, когда Вооруженные силы нашей страны должны пойти в наступление на украинского противника. С таким заявлением выступил замглавы российского Совбеза Дмитрий Медведев.

Бывший главнокомандующий нашей страны подчеркнул, что в первую очередь Армия России должна пресечь действия киевского режима, а затем ринуться в наступление, передает информационный ресурс URA.RU.

Как заявил Медведев, главной целью нашего наступления должно стать полное уничтожение нацистского режима, отмечает телеканал "360". Дмитрий Анатольевич особенно подчеркнул, что российские бойцы должны не только освободить земли от врага и защитить русский мир.

"Цель наступления – полное низложение нацистского киевского режима", – заявил политический деятель в социальных сетях. Его слова приводит интернет-издание "Свободная пресса".

Тем временем, военнослужащие нашей армии успешно выполняют поставленные перед ними задачи. Сегодня, 7 июня, стало известно, что российская авиация при поддержке опытных артиллеристов разнесла логово бригад Вооруженных сил Незалежной.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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