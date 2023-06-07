Помощь оказали артиллеристы

На территории украинского государства не прекращаются ожесточенные бои. На ежедневной основе российские военные докладывают об успехах, которые были достигнуты на поле брани. Так, стало известно, что российская авиация при поддержке артиллеристов разнесла позиции трех бригад незалежного противника.



Такой информацией с журналистами поделился руководитель пресс-бюро нашей центральной группировки Александр Савчук, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня".



Украинский противник был уничтожен на Сватовском и Краснолиманском направлениях. Внимательные российские военные засекли бригады боевиков, которые устроили себе логово в зоне проведения специальной военной операции по демилитаризации киевского режима. После обнаружения противник был уничтожен, передает телеканал "360".



Кроме того, в ходе нанесения удара по позициям незалежных боевиков были стерты с лица земли склады со снарядами, а также стоянка огневых средств, добавляет "Радио 1".



Напомним, накануне, 6 июня, Вооруженные силы украинского государства нанесли вероломный удар по Каховской ГЭС. В администрации российского лидера уже объяснили, в чем заключалась основная цель атаки киевского режима на стратегически важный объект инфраструктуры.

