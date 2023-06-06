В Кремле обозначили цель подрыва Каховской ГЭС Киевом

В Кремле обозначили цель подрыва Каховской ГЭС Киевом
Фото: www.unsplash.com
Режим пошел на вероломный поступок

Главной темой сегодняшнего дня стала атака на Каховскую ГЭС. Украинские боевики все же решились ударить по стратегически важному объекту, что может привести к самым трагическим последствиям. Зачем украинские власти пошли на такое преступление против мирного населения, рассказали в Кремле.

Как подчеркнул официальный представитель администрации российского лидера Дмитрий Песков, в частности, киевский режим устроил провокацию на гидроэлектростанции для того, чтобы лишить Крымский полуостров воды.

Пресс-секретарь нашего президента сообщил, что в водохранилище существенно падает уровень воды. Разумеется, вместе с этим сокращается подача в Северо-Крымский канал. Украинские боевики продолжают воевать с мирным населением и готовы на любые провокации.

"Эта диверсия ставила в качестве одной из целей лишить Крым воды", – подчеркнул голос Кремля. Его слова приводит телеканал "360".

Сейчас из-за вероломного удара со стороны Вооруженных сил Незалежной происходит нерегулируемый сброс воды. Некоторые прибрежные населенные пункты пришлось эвакуировать. На месте чрезвычайного происшествия уже работают представители профильных служб. В самое ближайшее время эксперты предложат пути решения сложной ситуации.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
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