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Главной темой сегодняшнего дня стала атака на Каховскую ГЭС. Украинские боевики все же решились ударить по стратегически важному объекту, что может привести к самым трагическим последствиям. Зачем украинские власти пошли на такое преступление против мирного населения, рассказали в Кремле.
Как подчеркнул официальный представитель администрации российского лидера Дмитрий Песков, в частности, киевский режим устроил провокацию на гидроэлектростанции для того, чтобы лишить Крымский полуостров воды.
Пресс-секретарь нашего президента сообщил, что в водохранилище существенно падает уровень воды. Разумеется, вместе с этим сокращается подача в Северо-Крымский канал. Украинские боевики продолжают воевать с мирным населением и готовы на любые провокации.
"Эта диверсия ставила в качестве одной из целей лишить Крым воды", – подчеркнул голос Кремля. Его слова приводит телеканал "360".
Сейчас из-за вероломного удара со стороны Вооруженных сил Незалежной происходит нерегулируемый сброс воды. Некоторые прибрежные населенные пункты пришлось эвакуировать. На месте чрезвычайного происшествия уже работают представители профильных служб. В самое ближайшее время эксперты предложат пути решения сложной ситуации.
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