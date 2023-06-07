Раскрыт главный план Зеленского после подрыва Каховской ГЭС

Раскрыт главный план Зеленского после подрыва Каховской ГЭС
Владимир Зеленский. Фото: President Of Ukraine/www.globallookpress.com
Киев освобождает все резервы для контрнаступления

Подрыв Каховской ГЭС – действительно серьезное событие, которое повлияет на ход боевых действий на Украине. Вероятнее всего, Киев будет вынужден внести коррективы в собственные планы. Военный аналитик Алексей Леонков указывает, что кое-какие преимущества ВСУ от этого получают.

В частности, отмечает специалист, противник снимет некоторые подразделения, стоявшие у Херсона на правобережной стороне Днепра. Речь идет о мехбригадах и артиллерийских соединениях, которые периодически беспокоили российские войска на противоположной стороне.

Однако кое-какие подразделения украинская армия оставит сидеть в укреплениях. Остальных же поведут в контрнаступление, которое будет, по всей вероятности, куда более серьезным, в отличие от волны атаки в начале июня.

Как пишет "Пятый канал", подрыв ГЭС привел к затоплению Новой Каховки, из которой эвакуируют население. По некоторым данным, без вести пропавшими числятся семь человек.

Источник: Лента.ру ✓ Надежный источник
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