Киев освобождает все резервы для контрнаступления

Подрыв Каховской ГЭС – действительно серьезное событие, которое повлияет на ход боевых действий на Украине. Вероятнее всего, Киев будет вынужден внести коррективы в собственные планы. Военный аналитик Алексей Леонков указывает, что кое-какие преимущества ВСУ от этого получают.

В частности, отмечает специалист, противник снимет некоторые подразделения, стоявшие у Херсона на правобережной стороне Днепра. Речь идет о мехбригадах и артиллерийских соединениях, которые периодически беспокоили российские войска на противоположной стороне.

Однако кое-какие подразделения украинская армия оставит сидеть в укреплениях. Остальных же поведут в контрнаступление, которое будет, по всей вероятности, куда более серьезным, в отличие от волны атаки в начале июня.

Как пишет "Пятый канал", подрыв ГЭС привел к затоплению Новой Каховки, из которой эвакуируют население. По некоторым данным, без вести пропавшими числятся семь человек.