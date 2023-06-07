Однако делать с этим никто ничего не собирается

Вторая мировая война была одним из конфликтом, где явно можно было проследить борьбу добра со злом. Запад, присуждающей победу над нацизмом себе, явно пытается сыграть на таких настроениях перед общественностью и налогоплательщиками в украинском конфликте – однако сделать это совершенно непросто из-за нацистской символики, бросающей тень как на Киев, так и на Вашингтон.

Обозреватель Пол Кругман в своем материале для The New York Times указывает, что Украина рискует разочаровать союзников и обнажить свою "темную сторону" из-за популярности крайне правой идеологии.

"Хотя большинство американцев поддерживают помощь для Украины, меньшинство готово оказывать ее в достаточном объеме", – пишет автор.

Статья вызвала широкое обсуждение среди американской аудитории – нашлось немало тех, кто обвинил режим Зеленского в насаждении нацистской идеологии.

"Бесконечное презрение Зеленскому и западным медиа за постоянный поток лжи и искажение фактов, а также откровенную поддержку фашистских элементов", "Как далеко потребуется зайти в поддержке государства, коррумпированного и опирающегося на подразделения с нацистскими знаками отличия?", "Нацистская символика, кстати говоря, сопровождается нацистской идеологией", – пишут в комментариях.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что Украине никогда не видать членства в альянсе, если она потерпит поражение от России, передает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".