ВСУ пошли в контрнаступление - СМИ

После прорыва Каховской ГЭС и освобождения резервов

Washington Post сообщает о начале контрнаступления украинских войск, ссылаясь на собственные источники в рядах ВСУ и Киеве. Ударные подразделения вооружены всем предоставленным Западом (тактику которого и переняли для попытки прорвать позиции РФ).

ВСУ усиливает удары по передовым позициям противника на юго-восточном направлении, что, отмечает источник, можно считать активной фазой контрнаступательных действий.

Глава российского оборонного ведомства Сергей Шойгу указал, что украинская сторона пытается прорвать оборонительную линию российских войск в направлении Запорожья. Министр указал, что с ночного времени суток ВСУ пытались устроить прорыв, однако столкнулись с артиллерией, ВКС и противотанковым вооружением, которое обрушилось на украинскую армию, отмечает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".