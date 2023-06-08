ВСУ пошли в контрнаступление - СМИ

ВСУ пошли в контрнаступление - СМИ
Lev Radin/www.globallookpress.com
После прорыва Каховской ГЭС и освобождения резервов

Washington Post сообщает о начале контрнаступления украинских войск, ссылаясь на собственные источники в рядах ВСУ и Киеве. Ударные подразделения вооружены всем предоставленным Западом (тактику которого и переняли для попытки прорвать позиции РФ). 

ВСУ усиливает удары по передовым позициям противника на юго-восточном направлении, что, отмечает источник, можно считать активной фазой контрнаступательных действий.

Глава российского оборонного ведомства Сергей Шойгу указал, что украинская сторона пытается прорвать оборонительную линию российских войск в направлении Запорожья. Министр указал, что с ночного времени суток ВСУ пытались устроить прорыв, однако столкнулись с артиллерией, ВКС и противотанковым вооружением, которое обрушилось на украинскую армию, отмечает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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