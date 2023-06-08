Планы Киева губительны для действующего режима Украины

Объявленное в начале июня контрнаступление украинской армии завершится разгромом ВСУ даже с учетом освобожденных подразделений. За таким проигрышем последуют территориальные преобразования – режим Владимира Зеленского точно потеряет ряд регионов, считает отставной полковник руководителя Пентагона Дуглас Макгрегор.

Украина не сможет перехватить инициативу даже после истории с подрывом Каховской ГЭС, устроенным Киевом для резонанса и расширения военной помощи от западных союзников. Никакие факторы не позволят добиться ВСУ численного и технического превосходства над противником, что является ключевым фактором для победы.

"Продвижение российских войск будет спокойным и пройдет по всем регионам восточнее Днепра. А закончится все тем, что они дойдут до Одессы", – указал Макгрегор.

Полковник подчеркнул, что режим Зеленского уже пытался начать контрнаступление. Все атаки оказались настоящим провалом – иных вариантов, указывает Макрегор, и не могло быть: по наступающим отрядам ВСУ отрабатывают и артиллерией, и авиацией.

Ситуация привела к еще большей деморализации личного состава украинских войск. Дальнейшие попытки Зеленского сдвинуть фронт, указывает аналитик, будут лишь ухудшать положение Киева.