В США назвали одну главную причину поддержки Украины

В США назвали одну главную причину поддержки Украины
Фото: www.unsplash.com
Слишком многое поставлено на кон

Киевский режим остается на плаву исключительно благодаря беспрецедентной поддержке со стороны коалиции западных стран. Американские аналитики уверены, что сохранение помощи Европы и США зависит исключительно от результатов, которые бойцы украинской армии продемонстрируют во время контрнаступления на российские позиции.

Дело в том, что на сегодняшний день от успехов киевского режима во многом зависит репутация американского лидера Джо Байдена и нынешней вашингтонской администрации, передает интернет-издание "Радио 1".

Американцы слишком многое поставили на кон: отношение к ним
международных игроков может резко ухудшиться – Соединенные Штаты Америки рискуют необратимо подорвать свою репутацию, если проиграют на Украине.

"Глобальная репутация Байдена зависит от успеха украинского контрнаступления", – пишут аналитики из США, передает телеканал "360".

При этом отмечается, что в случае провала киевского режима западная коалиция отвернется от  незалежных, передает информационный ресурс РИА ФАН. Если киевский режим не оправдает ожидания своих западных кураторов, поддержка иссякнет и тогда громче звучат призывы к проведению мирных переговоров с Москвой.

Источник: Politico ✓ Надежный источник
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