"Так Путину и передайте": Зеленский выступил с заявлением о контрнаступлении

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Канадский премьер Джастин Трюдо приехал с необъявленным визитом в Киев. Он встретился в президентом Владимиром Зеленским, а позже политики выступили на совместной пресс-конференции перед журналистами.
В частности речь пошла об украинском контрнаступлении. Зеленского попросили прокомментировать слова Владимира Путина о том, что оно фактически началось. Украинский лидер отметил, что контрнаступательные и оборонные действия действительно сейчас происходят на некоторых участках соприкосновения, но в какой они стадии он уточнять отказался.
Отдельно Зеленский заявил, что постоянно находится в контакте по поводу украинского контрнаступления с командующими ВСУ разных направлений – Сырским, Тарнавским, Москалевым, Наевым, Залужным.
"Все сейчас настроены позитивно. Так Путину и передайте", – заявил Владимир Зеленский.
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