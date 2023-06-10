"Так Путину и передайте": Зеленский выступил с заявлением о контрнаступлении

Президент отказался выдавать подробности

Канадский премьер Джастин Трюдо приехал с необъявленным визитом в Киев. Он встретился в президентом Владимиром Зеленским, а позже политики выступили на совместной пресс-конференции перед журналистами.

В частности речь пошла об украинском контрнаступлении. Зеленского попросили прокомментировать слова Владимира Путина о том, что оно фактически началось. Украинский лидер отметил, что контрнаступательные и оборонные действия действительно сейчас происходят на некоторых участках соприкосновения, но в какой они стадии он уточнять отказался.

Отдельно Зеленский заявил, что постоянно находится в контакте по поводу украинского контрнаступления с командующими ВСУ разных направлений – Сырским, Тарнавским, Москалевым, Наевым, Залужным.

"Все сейчас настроены позитивно. Так Путину и передайте", – заявил Владимир Зеленский.