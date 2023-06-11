Поддержка Киева Западом подходит к концу

Попытка контрнаступления украинских формирований на запорожском направлении, как и предполагалась, обернулась для Киева огромными потерями, пишет экс-сотрудник Министерства обороны Соединенных Штатов, журналист Стивен Брайан.

После поездки на подконтрольную Киеву часть Херсонской области президент Украины как раз услышал самую неприятную для себя новость – потери ВСУ оказались разгромными как в живой силе, так и в военной технике.

Украинские войска лишились, по словам автора, колесных танков AMX-10, ранее одобренных в пакет военной помощи президентом Франции Эммануэлем Макроном, и немецких "Леопардов". Российская армия, к тому же, смогла уничтожить радарную систему противовоздушной обороны Hensoldt, которая входила в батарею с зенитной ракетной системой Iris-T.

"Пожалуй, самая лучшая у Украины 47-я бригада, которая была оснащена современным вооружением с американскими боевыми машинами пехоты и артиллерией с HIMARS, не смогла отбросить российские войска", – пишет автор.

При этом, указывает Брайан, точный масштаб нанесенного ущерба еще только предстоит выяснить. Однако остальные подразделения ВСУ потерпели такой разгром, что батальоны объявили об отказе от дальнейшего сражения.

Украинские войска, тем не менее, до сих пор располагают достаточно объемными резервами, которые реально использовать в боевых действиях. Впрочем, такой же запас имеется у России.

Сам Зеленский в июне заявлял в ходе встречи с премьером Канады Джастином Трюдо, что Киев ведет контрнаступление, однако на какой стадии находится операция, президент Украины указывать не стал.