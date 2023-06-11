Залужный резко сменил тактику ВСУ после провала контрнаступления

Залужный резко сменил тактику ВСУ после провала контрнаступления
Валерий Залужный. Фото: Ukraine Presidency/Ukraine Presi/www.globallookpress.com
Киев несет огромные потери

Украинские войска применяют новую тактику в контрнаступательных действиях на позиции российской армии. По словам военного корреспондента Александра Сладкова, противник ныне пытается создать зрительный обман для противника. 

В частности, ВСУ пускают дым при продвижении машин химической защиты. Военкор полагает, что украинская сторона таким образом пытается замаскировать выдвижение своих штурмовых подразделений, которые колоннами устремляются к позициям российских войск.

Речь идет о запорожском направлении, на котором в настоящее время продолжаются интенсивные боевые действия. По словам военкора, вся фронтовая линия на указанном направлении контролируется российским огнем.

Сладков указывает, что новая тактика может принести немало неприятностей российским войскам: при движении ветра дым меняет направление, ухудшая наблюдение и ориентирование. В целом же попытки ВСУ в дневное время организовать высокоинтенсивное наступление завершается провалом. Атакующие не имели даже прикрытия в виде бронетехники.

Британский военный стратег и политический эксперт Лоренс Фридман уже успел признать, что контрнаступление ВСУ провалилось. Однако планы Киева, по его словам, останутся неизменными, несмотря на трудность в прорывах "обороны Кремля".

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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