"Яка гидота": украинцы оценили триколор на Бурдж-Халифе в Дубае

"Яка гидота": украинцы оценили триколор на Бурдж-Халифе в Дубае
Фото: соцсети
В ОАЭ поздравили россиян

В День России самое высокое в мире здание Бурдж-Халифа окрасилось в цвета российского флага. В честь этой новости на официальном аккаунте здания в соцсетях появилась соответствующая запись с поздравлением для всех россиян и проигрыванием гимна России.

"Желаем русскому народу памятного праздника и будущего, проложенного единством и процветанием", – приводит перевод сообщения RT

Российские граждане остались в восторге от перфоманса. В комментариях они отметили, что рады видеть поддержку со стороны ОАЭ, особенно учитывая, что арабы не стали поддерживать западные антироссийские санкции. Однако украинцы отреагировали на это иным образом. 

Под постом многие были шокированы тем, что в стране поддержали "русское терорристическое государство".

"Гореть вам в аду вместе со своими арабами",

"Запускайте туда беспилотник!",

"Надеюсь, что больше украинских эскортниц там не будет",

"Какой позор, просто купили себе демонстрацию триколора и гимна на Бурдж-Халифе",

"Яка гидота (какая гадость – прим. редакции)",

– написали возмущенные украинцы в комментариях.

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