Украинцы наказали Барских за русский язык

Артист допустил серьезную оплошность

Украинский певец Макс Барских, который после февраля 2022-го года нелестно отзывался о России и россиянах, угодил в очередной скандал. Недовольные украинцы подали на него заявление в полицию после того, как артист исполнял песни в Кременчуге на русском языке.

Официально на Украине запрещено исполнять российскую музыку на ТВ, радио, а также в публичных местах. Это коснулось и Барских, в репертуаре которого песен на украинском практически нет. Причиной для вызова полицейский стала композиция "Берега".

После инцидента представители артиста заявили, что Макс давал концерт, чтобы помочь ВСУ и гражданам страны, которые пострадали от обстрелов. При этом люди имеют полное право писать на него заявление в полицию. В команде Барских подчеркнули, что скоро переведут все песни певца на украинский, как сделали ранее с его российским хитом "Туманы".