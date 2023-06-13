Вашингтон накачивает режим Зеленского оружием

Соединенные Штаты намерены передать Украине пятнадцать БМП Bradley, а также порядка десяти бронетранспортеров Stryker, которые войдут в новый пакет военной помощи для ВСУ.

Пентагон принял решение о выделении 40-го по счету транша с выделением военной помощи для режима Владимира Зеленского. Общая сумма составила 325 миллионов долларов, которые выделят из оборонного бюджета Соединенных Штатов. Такое решение в американском оборонном ведомстве приняли на фоне огромных потерь ВСУ, произошедших после интенсивных боевых действий при попытках Киева прорвать оборонительную линию российских войск на Запорожском направлении, что сопровождалось массовыми жертвами в личном составе ВСУ и подбитой украинской техникой.

Вместе с перечисленным в пакет американцы включили боевые припасы для ЗРК NASAMS, "Джавелины" и "Стингеры", а также артиллерийские снаряды с патронами для стрелкового оружия, гранаты и взрывчатку.

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что продолжение боевых действий на территории России вынудит Москву сформировать на территории Украины обширную "санитарную зону", необходимую для безопасности российских границ. Вместе с тем глава РФ указал, что противник несет катастрофические потери в соотношении 10 к 1, передает "Свободная Пресса".