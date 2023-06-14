Участи незалежных не позавидуешь

Украинская армия с самого начала контрнаступления несет огромные потери в живой силе. Такие печальные для киевского режима тенденции наглядно демонстрируют, что скоро операция с контрударом по российским позициям будет провалена. Таким мнением с общественностью поделился экс-аналитик центральной разведки США Ларри Джонсон.



Опытный американский эксперт заявил, что внимательно следит за развитием событий на полях специальной военной операции по демилитаризации киевского режима. По подсчетам западного спеца, потери среди украинских вояк составляют от восьми до десяти к одному.



Кроме того, большое число незалежных бронетанковых соединений и боевой техники регулярно взлетает на воздух. Такие потери очевидно вскоре приведут к полному разгрому частей армии Незалежной, брошенных в контрнаступление.



Тем временем, на территории украинского государства продолжают воевать с историей. Как сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня", в Незалежной уже уничтожили семь памятников героям Великой Отечественной Войны. Снос мемориалов начался в 2015-м году и продолжается поныне.

