Часть Каховской ГЭС разрушена: началось затопление

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Сегодня ночью, 6 июня, тревожные новости пришли из Херсонской области. Стало известно, что стратегически важный объект – Каховская гидроэлектростанция частично разрушена. Такой информацией с общественностью поделился руководитель новокаховской администрации Владимир Леонтьев.
По словам высокопоставленного госслужащего, обрушение части станции произошло в результате обстрела, передает информационный ресурс РИА ФАН. Известно, что сама дамба хранилища воды смогла устоять.
При этом ранее ночью в социальных сетях активно распространяли информацию о том, что ГЭС якобы полностью разгромлена. Леонтьев опроверг эти заявления, отмечает интернет-издание "Подмосковье сегодня".
Представитель местных властей сообщил, что противник осуществил несколько атак на верхнюю часть станции. Инцидент произошел примерно в два часа ночи. Снаряды попали в балки, которые перекрывают отверстия для пропуска воды, в итоге задвижки снесло, передает "Радио 1".
Уровень воды ниже по течению начал подниматься, идет затопление. Пока об эвакуации речь не идет, но в некоторых населенных пунктах она может потребоваться.
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