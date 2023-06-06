Часть Каховской ГЭС разрушена: началось затопление

Важный объект попал под обстрел

Сегодня ночью, 6 июня, тревожные новости пришли из Херсонской области. Стало известно, что стратегически важный объект – Каховская гидроэлектростанция частично разрушена. Такой информацией с общественностью поделился руководитель новокаховской администрации Владимир Леонтьев.



По словам высокопоставленного госслужащего, обрушение части станции произошло в результате обстрела, передает информационный ресурс РИА ФАН. Известно, что сама дамба хранилища воды смогла устоять.



При этом ранее ночью в социальных сетях активно распространяли информацию о том, что ГЭС якобы полностью разгромлена. Леонтьев опроверг эти заявления, отмечает интернет-издание "Подмосковье сегодня".



Представитель местных властей сообщил, что противник осуществил несколько атак на верхнюю часть станции. Инцидент произошел примерно в два часа ночи. Снаряды попали в балки, которые перекрывают отверстия для пропуска воды, в итоге задвижки снесло, передает "Радио 1".



Уровень воды ниже по течению начал подниматься, идет затопление. Пока об эвакуации речь не идет, но в некоторых населенных пунктах она может потребоваться.

