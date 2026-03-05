Луис Сквиччиарини попросил помолиться за них с Лерчек после ее госпитализации

Танцор признался, что здоровье возлюбленной пока под вопросом

Жених Валерии Чекалиной Луис Сквиччиарини попросил поклонников помолиться за них, отреагировав таким образом на новость о том, что Лерчек попала в онкологическую реанимацию.

Аргентинский танцор сделал тревожное заявление: здоровье его возлюбленной, судя по всему, оставляет сейчас желать лучшего.

"К сожалению, здоровье Валерии пока под вопросом. Прошу нас понять, но подробности мы пока не готовы раскрывать. Просто прошу вас молиться за нас", – написал Луис в соцсетях.

Возлюбленный Лерчек писал, что "из-за отсутствия вод в утробе клапаны сердца" у малыша могли открыться раньше. И он мог задохнуться, начав дышать. В итоге медики приняли решение о немедленной операции. Все закончилось благополучно, однако состояние Валерии пока оставляет желать лучшего.

Напомним, Лерчек госпитализировали вскоре после рождения малыша в онкологическую реанимацию. Ребенок родился 24 февраля, а 3 марта Валерию выписали из роддома.

Боли сопровождали Валерию во время беременности: в конце 2025-го ее экстренно госпитализировали (на тот момент это был второй раз за неделю) из-за жалоб на сильную боль.