Стало известно, чем занимается Лерчек под домашним арестом

Знаменитость решила посвятить время детям

Последние несколько месяцев блогер Валерия Чекалина находится под домашним арестом. Знаменитость была лишена также и доступа в интернет. Журналистам удалось выяснить, чем сейчас занимается создательница марафонов.

По сообщению СМИ, Лерчек свободное время уделяет своим детям: играет с ними, ухаживает, бегает во дворе с мячом. Вероятно, блогер решила не впадать в уныние, а воспользоваться моментом, чтобы провести время с наследниками.

Напомним, под арестом Чекалина находится с октября. Она неоднократно просила суд смягчить меру, указывая, что не имеет отношения к денежным махинациям – во всем якобы виноват ее бывший супруг. Лерчек и Артем Чекалины, а также их бизнес-партнер проходят фигурантами дела по незаконному переводу за границу около 250 млн рублей.