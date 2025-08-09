Подруга рассказала об измене Лерчек новому возлюбленному

Мужчина в итоге сумел простить знаменитость

После развода с супругом блогер Валерия Чекалина не долго была одна. По слухам, она закрутила новый роман с мужчиной, который в нее невероятно влюблен. Избранник поддерживал ее во время скандальных разборок с налогами, задержания и заключения, но сама знаменитость не была с ним до конца честной.

Подруга блогера Женя Кривцова рассказала, что Лерчек во время шоу "Звезды в джунглях" поступила плохо не только по отношению к супруге рэпера Natan. Звезда знала, что артист находится в браке и это не остановило ее от интимных игр с ним. Но хуже всего оказалось то, что и сама Валерия была несвободна.

"Да, у нее в тот момент были отношения, это был человек, который ее поддерживал очень сильно. Он был всегда рядом. Он до сих пор с ней рядом", – рассказала подруга.

По ее словам, мужчина в итоге простил Лерчек за интрижу.

Кривцова отметила, что развод дался блогеру нелегко, но еще хуже пришлось ее супругу Артему, поскольку он не был инициатором разрыва. В итоге Чекалин так тяжело переживал, что начал топить горе в алкоголе.