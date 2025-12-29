Собчак рассказала, что происходит между Андреевой и Бондарчуком

Личная жизнь двух звезд сильно интересует публику

В последнее время в светских кругах активно обсуждают слухи о том, что Федор Бондарчук и Паулина Андреева якобы решили дать своим отношениям второй шанс. В Сети писали, что бывшие супруги снова сблизились, продали общую квартиру в Брюсовом переулке за внушительную сумму и переехали в новое жилье, начав все с чистого листа.

На эти разговоры отреагировала Ксения Собчак, которую давно считают человеком из близкого окружения режиссера. По ее словам, распространяющиеся по соцсетям обсуждения нельзя назвать новостью – подобные версии звучали и раньше. При этом она призналась, что хотела бы верить в благоприятный исход, но даже если воссоединения не произойдет, куда важнее то, что между знаменитостями сохранились теплые и уважительные отношения.

Телеведущая также не скрывала сожаления по поводу разрыва звезд. Она напомнила, что эта пара долгое время считалась одной из самых эффектных в российском шоу-бизнесе. По оценке "блондинки в шоколаде", их расставание можно назвать редким примером того, как люди умеют расходиться без скандалов, сохраняя достоинство и взаимное уважение.

Андреева объявила о разрыве с кинорежиссером весной. Их отношения длились девять лет. Причины расставания пара предпочла не выносить на публику, однако в светской среде поговаривали, что актрисе было непросто принять образ жизни супруга с его постоянными встречами и шумными компаниями.

К слову, недавно девушка впервые показала лицо ребенка.