Собчак рассказала, что происходит между Андреевой и Бондарчуком

Что происходит между Андреевой и Бондарчуком: заговорил близкий к паре человек
Федор Бондарчук и Паулина Андреева. Фото: АГН "Москва"
Личная жизнь двух звезд сильно интересует публику

В последнее время в светских кругах активно обсуждают слухи о том, что Федор Бондарчук и Паулина Андреева якобы решили дать своим отношениям второй шанс. В Сети писали, что бывшие супруги снова сблизились, продали общую квартиру в Брюсовом переулке за внушительную сумму и переехали в новое жилье, начав все с чистого листа.

На эти разговоры отреагировала Ксения Собчак, которую давно считают человеком из близкого окружения режиссера. По ее словам, распространяющиеся по соцсетям обсуждения нельзя назвать новостью – подобные версии звучали и раньше. При этом она призналась, что хотела бы верить в благоприятный исход, но даже если воссоединения не произойдет, куда важнее то, что между знаменитостями сохранились теплые и уважительные отношения.

Телеведущая также не скрывала сожаления по поводу разрыва звезд. Она напомнила, что эта пара долгое время считалась одной из самых эффектных в российском шоу-бизнесе. По оценке "блондинки в шоколаде", их расставание можно назвать редким примером того, как люди умеют расходиться без скандалов, сохраняя достоинство и взаимное уважение.

Андреева объявила о разрыве с кинорежиссером весной. Их отношения длились девять лет. Причины расставания пара предпочла не выносить на публику, однако в светской среде поговаривали, что актрисе было непросто принять образ жизни супруга с его постоянными встречами и шумными компаниями.

К слову, недавно девушка впервые показала лицо ребенка.

Источник: ТВЦ ✓ Надежный источник
По теме

Эстония втихую устроила подлую провокацию против России

Таллин движется в авангарде русофобской политики

Бежавшего в Европу экс-президента Киргизии лишили всех госнаград: что известно

Ранее бывшего лидера страны признали виновным в освобождении одного из криминальных авторитетов

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей