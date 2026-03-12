20 минут спорта в день: раскрыт неожиданный эффект тренировок для мозга

Курс рубля
- Ждать ли "апокалиптический" курс доллара: эксперты предупредили россиян
- Обменники массово закрываются по России после обвала доллара
- Минфин двумя словами объяснил причину обрушения рубля
Специалисты из Университета Айовы впервые напрямую зарегистрировали, как короткая тренировка влияет на мозг. Всего 20 минут на велотренажере резко усиливают активность в гиппокампе и его связях с корой – зонах, отвечающих за обучение и память. Исследование опубликовано в журнале Brain Communications.
В эксперименте участвовали 14 пациентов с эпилепсией, у которых уже были имплантированы электроды для лечения. После разминки они крутили педали в комфортном темпе 20 минут. Ученые фиксировали мозговую активность до и после тренировки.
Главный результат: резко выросла частота так называемой "ряби" – коротких высокочастотных всплесков в гиппокампе, которые считаются маркером консолидации памяти. Раньше подобное наблюдали только у грызунов или фиксировали косвенно, отмечает портал "Ридлайф.ру".
"Мы знали, что упражнения полезны для памяти по поведенческим тестам и МРТ. Теперь впервые увидели их эффект прямо в человеческом мозге, и даже одна тренировочная сессия меняет нейронные ритмы памяти", – пояснила руководитель группы Мишель Восс.
Ранее канадские ученые из Университета Саймона Фрейзера выяснили, как получать удовольствие от бега. Оказалось, ключевую роль играет качество маршрута: четкая разметка, освещение, зеленые зоны и предсказуемость инфраструктуры. Так что, выбирая маршрут, рекомендуется думать не только о километрах, но и о том, принесет ли тренировка радость.
Украинский лидер повышает ставки