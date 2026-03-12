20 минут спорта в день: раскрыт неожиданный эффект тренировок для мозга

Ученые из США раскрыли, что тренировочная сессия меняет нейронные ритмы памяти

Специалисты из Университета Айовы впервые напрямую зарегистрировали, как короткая тренировка влияет на мозг. Всего 20 минут на велотренажере резко усиливают активность в гиппокампе и его связях с корой – зонах, отвечающих за обучение и память. Исследование опубликовано в журнале Brain Communications.

В эксперименте участвовали 14 пациентов с эпилепсией, у которых уже были имплантированы электроды для лечения. После разминки они крутили педали в комфортном темпе 20 минут. Ученые фиксировали мозговую активность до и после тренировки.

Главный результат: резко выросла частота так называемой "ряби" – коротких высокочастотных всплесков в гиппокампе, которые считаются маркером консолидации памяти. Раньше подобное наблюдали только у грызунов или фиксировали косвенно, отмечает портал "Ридлайф.ру".

"Мы знали, что упражнения полезны для памяти по поведенческим тестам и МРТ. Теперь впервые увидели их эффект прямо в человеческом мозге, и даже одна тренировочная сессия меняет нейронные ритмы памяти", – пояснила руководитель группы Мишель Восс.

Ранее канадские ученые из Университета Саймона Фрейзера выяснили, как получать удовольствие от бега. Оказалось, ключевую роль играет качество маршрута: четкая разметка, освещение, зеленые зоны и предсказуемость инфраструктуры. Так что, выбирая маршрут, рекомендуется думать не только о километрах, но и о том, принесет ли тренировка радость.