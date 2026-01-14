Ученые рассказали, как получать удовольствие от бега

Физическую рутину можно превратить в радость

Ученые из Университета Саймона Фрейзера в Канаде выяснили, как превратить бег из рутины в удовольствие. В ходе анализа тысяч записей в одном из профильных приложений они проследили эмоциональные подъемы и спады во время пробежек, исследовав свыше 3 тыс. постов от бегунов из Ванкувера.

Исследователи просмотрели на посты с выраженным эмоциональным окрасом – как в положительную, так и отрицательную сторону. Это позволило выделить шесть факторов, чаще влияющих на впечатления от бега: внутреннее состояние, взаимодействие с другими людьми, погодные условия, окружающая среда, телесные ощущения и качество маршрута, передает портал "Ридлайф.ру".

Как оказалось, удовольствие пропадает не от усталости, а от того, что маршрут не оправдал ожиданий. Человек, к примеру, может рассчитываться на спокойный маршрут в городской среде, однако сталкивается с лужами, перекрытиями или опасными участками.

Четкая разметка, оптимальное освещение, зеленые зоны и предсказуемость инфраструктуры играют решающую роль – даже если кажутся мелочами. Исследователи рекомендуют относиться к этому как к эксперименту: со сменой маршрутов, форматов и длительности.

"Другие исследования бегунов показали, что легкость навигации важна для бегунов, а благоприятная среда минимизирует путаницу и снижает риск заблудиться", – сообщается в исследовании.

Ранее ученые из Австралии рассказали о наиболее эффективных видах спорта для облегчения симптомов депрессии.