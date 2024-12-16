Эндокринолог Павлова: регулярные занятия спортом повышают интеллект

Врач рассказала о повышающем уровень интеллекта хобби
Фото: freepik.com
Занятие также помогает в профилактике развития деменции

Согласно последним исследованиям, регулярная физическая активность помогает повысить уровень интеллекта у детей. К такому выводу пришли ученые, проанализировав около 14 различных исследований на эту тему, рассказала эндокринолог Зухра Павлова.

По данным наблюдений, дети лучше справлялись с тестами на IQ в том случае, если среди их хобби были регулярные занятия спортом. Показатели не зависели от исходной физической формы ребенка или уровня его интеллекта.

"Дети улучшали свои результаты в тестах в среднем на четыре балла. Обычно этот показатель достигается за дополнительный год обучения", – говорит врач.

Она утверждает, что со взрослыми это работает примерно также. Благодаря активному образу жизни человеческий мозг дольше остается подвижным и гибким, нейроны выживают лучше, что является отличной профилактикой нейродегенеративных расстройств. 

Источник: Telegram

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