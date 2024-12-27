Собянин: время ожидания приема в поликлиниках сократилось с 30 до 7 минут

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Среднее ожидание приема у кабинета врача в московских поликлиниках сократилось с 30 до 7 минут. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин, выступая с ежегодным отчетом в Мосгордуме.
Попасть к терапевту в день обращения получается у 90% пациентов. Снизилось и время записи на плановую госпитализацию.
"Срок ожидания плановой госпитализации по наиболее востребованным профилям составляет до 10 дней. По онкологии – до пяти дней",
– проинформировал мэр столичных депутатов.
По мнению Собянина, таких показателей удалось достичь благодаря системной работе по повышению качества медпомощи. Обновление оборудования в медучреждениях позволило увеличить количество высокотехнологичных операций до 100 тысяч в год. Только с начала 2024 года современные ангиографы помогли провести около 20 тысяч операций и исследований. Использование подобных технологий значительно снижает лучевую нагрузку для пациента, подчеркнул мэр.
В ходе доклада о работе московского правительства в уходящем году Сергей Собянин также отметил, что средняя продолжительность жизни москвичей выросла до 79 лет, что сопоставимо с уровнем ведущих мировых мегаполисов.
Российский лидер обозначил позицию Москвы