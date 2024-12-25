Москва занимает второе место среди городских экономик мира - Собянин

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Москва занимает вторую строчку в перечне ведущих городских экономик в мире. Эти данные Всемирного банка привел мэр российской столицы Сергей Собянин в ходе ежегодного доклада о деятельности правительства Москвы депутатам Мосгордумы в среду, 25 декабря.
"Сегодня Москва – это устойчиво растущий мегаполис, который занимает второе место среди городских экономик мира с учетом последних данных Всемирного банка. Это, конечно, большая заслуга",
– подчеркнул Сергей Собянин.
По его словам, отмечавшийся ранее дискомфорт в городе сменила "более добрая и удобная атмосфера". Большая часть москвичей теперь прочно связывают свое будущее с родным городом. Кроме того, столице удалось успешно реализовать десятки важнейших проектов, и остановить развитие Москвы не удалось ни ковиду, ни западным санкциям.
Ранее мэр Москвы сообщил депутатам, что город планирует добиться еще более высоких темпов развития.
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