Мэр Москвы озвучил депутатам Мосгордумы стратегию развития города

Российская столица стремится стать лучшим мегаполисом в мире

Мэр Москвы Сергей Собянин в среду, 25 декабря, выступил в Мосгордуме с традиционным отчетом о работе, проделанной столичным правительством в 2024 году, и представил свое видение развития города в обозримой перспективе.

По словам мэра, Москва сегодня – это устойчиво растущий мегаполис, который уверенно занимает второе место в мире среди крупных городских экономик. За прошедшее время городу удалось успешно реализовать десятки различных проектов, и помешать развитию Москвы не смогли ни ковид, ни санкции, подчеркнул Собянин.

Задача на будущее – не просто сохранить эти ведущие позиции, но продолжить развитие активными темпами.

"Мы живем в мире, где постоянно идет борьба. Борьба за умы и таланты, инвестиции и технологии. Битва за людей, за человеческий капитал. И в этой битве мы должны побеждать снова и снова. Остановка или даже замедление в развитии будет означать проигрыш. Другими словами, Москва обязана стремиться быть лучшим городом Земли. В этом и состоит наша стратегия",

– сообщил Сергей Собянин депутатам МГД.

Ранее российская столица вошла в список лидеров среди мегаполисов мира по удобству жизни, развитости общественного транспорта, разнообразию досуга и другим показателям.