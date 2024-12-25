Мэр Москвы озвучил депутатам Мосгордумы стратегию развития города

Мэр Москвы озвучил депутатам Мосгордумы стратегию развития города
Фото: Телеграм-канал С.Собянина
Российская столица стремится стать лучшим мегаполисом в мире

Мэр Москвы Сергей Собянин в среду, 25 декабря, выступил в Мосгордуме с традиционным отчетом о работе, проделанной столичным правительством в 2024 году, и представил свое видение развития города в обозримой перспективе.

По словам мэра, Москва сегодня – это устойчиво растущий мегаполис, который уверенно занимает второе место в мире среди крупных городских экономик. За прошедшее время городу удалось успешно реализовать десятки различных проектов, и помешать развитию Москвы не смогли ни ковид, ни санкции, подчеркнул Собянин.

Задача на будущее – не просто сохранить эти ведущие позиции, но продолжить развитие активными темпами.

"Мы живем в мире, где постоянно идет борьба. Борьба за умы и таланты, инвестиции и технологии. Битва за людей, за человеческий капитал. И в этой битве мы должны побеждать снова и снова. Остановка или даже замедление в развитии будет означать проигрыш. Другими словами, Москва обязана стремиться быть лучшим городом Земли. В этом и состоит наша стратегия",

– сообщил Сергей Собянин депутатам МГД.

Ранее российская столица вошла в список лидеров среди мегаполисов мира по удобству жизни, развитости общественного транспорта, разнообразию досуга и другим показателям.

Источник: АГН «Москва» ✓ Надежный источник

Раскрыт смертельный ответ России на создание украинской ракеты Trembita

Москва давно мешает украинцам спроектировать подобное вооружение

Важный союзник приготовил тяжелый удар по России в новом году

Один из ключевых покупателей топлива из РФ жалуется на проблемы в сотрудничестве между странами

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей