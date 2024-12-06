Москва вошла в лидеры среди мегаполисов мира по удобству жизни

Эксперты сравнили показатели крупнейших городов на разных континентах

Москву признали одним из лучших мегаполисов в мире по развитости общественного транспорта, разнообразию досуга, доступности жилья и ряду других параметров. Исследование "Городская среда для жизни и работы: сравнение мегаполисов" проводила компания Б1.

Авторы проанализировали показатели десяти крупнейших городов с развитой деловой и культурной средой, расположенные в разных частях света: Москвы, Сеула, Шанхая, Токио, Дубая, Стамбула, Нью-Йорка, Лондона, Берлина, Рио-де-Жанейро. В результате, по оценке экспертов Б1, в тройку лидеров по уровню развития городской среды уверенно вошли Москва, Берлин и Сеул. Это объясняется тем, что внимание местных властей там равномерно уделяется всем сферам городской инфраструктуры.

Москва является и одним из лидеров по доступности общественного транспорта, первенство она делит с Сеулом. Однако по числу станций на 1 млн населения она пока уступает Нью-Йорку, Берлину и Сеулу.

Кроме того, Москва занимает первое место по числу музеев – в российской столице их 420, на втором месте Лондон, где музеев чуть более 190, на третьем – Токио (около 170).

Городами с наиболее доступным арендуемым и собственным жильем оказались Дубай и Москва. Дешевле всего арендовать жилплощадь в Сеуле и Берлине – здесь в среднем жильцы отдают треть своего ежемесячного дохода. Москвичам жилье обходится в 55% от дохода в месяц. Дороже всего снимать квартиру в Стамбуле и Шанхае – 80% и 79% соответственно.

По уровню доступности высшего образования и здравоохранения лидируют Москва и Токио. А вот по числу точек общепита вперед сильно вырываются азиатские города Токио, Сеул и Шанхай. Авторы исследования объясняют это численностью населения и склонностью местных жителей питаться "на ходу".