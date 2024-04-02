Москва признана самым благоприятным для проживания городом России

Эксперты оценивали как комфорт и безопасность, так и уровень взаимодействия с органами власти

Москва заняла первую строчку в рейтинге качества городской среды за 2023 год. Его составляют по результатам оценки 36 различных индикаторов. Город с самым высоким итоговым индексом считается наиболее комфортным для проживания.

В этот раз индекс качества городской среды рассчитывали для 1117 городов России. Эксперты рассматривали показатели безопасности, комфорта, экологичности, эффективности работы органов власти и пр. для разных типов городских пространств, в том числе жилья, социально-досуговой инфраструктуры, зеленых территорий и т.д.

Все показатели оценивались по десятибалльной шкале, значения суммировались. В результате можно было набрать до 360 баллов. При этом городская среда считается благоприятной, если индекс качества составляет более 180 баллов.

Таким образом, статус благоприятных для проживания городов получили 759 крупных населенных пункта.

Москва стала лидером среди городов-миллионников, ее индекс 304. В пятерке лучших также Санкт-Петербург (270 баллов), Нижний Новгород (237), Казань (226), Краснодар (225).

Среди городов с населением от 100 тысяч до 1 млн наиболее благоприятными для проживания признаны Ханты-Мансийск, Сургут, Норильск, Мурманск, Нижневартовск.

При этом, как пояснил зампредседателя правительства РФ Марат Хуснуллин, данный индекс качества городской среды – это "не соревнование городов, а эффективный инструмент определения приоритетов их развития".

"Он помогает понять, какие первоочередные меры нужно принять для решения проблем, какие сферы нужно активнее развивать, чтобы улучшить качество городской среды и в итоге повысить уровень жизни людей",

– подчеркнул вице-премьер.

Напомним, индекс рассчитывается ежегодно Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ на основании данных, полученных от субъектов, МВД РФ, Министерства культуры, Роспотребнадзора, Росстата, института развития "Дом.РФ".