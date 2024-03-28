В Москве увеличили темпы реновации

В данный момент на стадии строительства и проектирования находится более 450 домов для переселенцев по программе обновления жилого фонда

Московская реновация является самой масштабной градостроительной программой, реализуемой в мегаполисах мира. Об этом заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

Программа реновации, в рамках которой жители панельных пятиэтажек и других ветхих домов бесплатно получают новые квартиры в современных жилых зданиях, была утверждена мэром столицы Сергеем Собяниным в августе 2017 года. С того момента для переселенцев построили 305 домов общей площадью 4,3 млн кв.м, сообщил Андрей Бочкарев. При этом в настоящее время строится 226 зданий на 4,3 млн кв.м, а 243 дома площадью 4,6 млн кв.м находятся в стадии проектирования.

"В ближайшие годы темпы реализации программы будут только нарастать. Мэр Москвы Сергей Собянин поставил перед нами задачу ускорить темпы переселения москвичей по реновации",

– подчеркнул Андрей Бочкарев.

Москвичи с одобрением восприняли программу реновации. По данным декана факультета городского и регионального развития НИУ ВШЭ Евгения Михайленко, примерно каждый 20-й москвич сможет решить "квартирный вопрос" благодаря реновации. При этом программа не просто помогает улучшать жилищные условия горожан, но и способствует комплексному развитию столицы.

Ранее сообщалось, что в новостройку возле Серебряного бора переедут участники программы реновации.