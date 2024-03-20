План застройки уже утвердили

На юго-западе столицы выделили участок для строительства дома для участников программы реновации. Многоквартирное жилое здание возведут по адресу: Балаклавский проспект, владение 34А в рамках проекта квартальной застройки. Об этом сообщила председатель Комитета по архитектуре и градостроительству Москвы Юлиана Княжевская.

"Согласно выпущенному градостроительному плану земельного участка (ГПЗУ) на общей площади в 0,5 га построят жилой дом около 20 тыс. кв.м",

– рассказала Юлиана Княжевская.

Она отметила, что данный земельный участок очень удобно расположен с точки зрения транспортной доступности. В частности, будущие жители новостройки смогут выбирать, какой линией метро воспользоваться – "серой" Серпуховско-Тимирязевской или Большой кольцевой (БКЛ).

Еще один важный момент: дом построят неподалеку от конноспортивного комплекса "Битца", который недавно реконструировали. Таким образом, у новоселов будет удобный доступ к современному многофункциональному оздоровительному комплексу с бассейном, беговыми дорожками и другим оборудованием для занятий разными видами спорта, указала глава Москомархитектуры.

Программа реновации ветхого жилья действует в Москве с 1 августа 2017 года. В нее вошло 5175 домов. Новые дома для расселения 1000 старых пятиэтажек уже введены в эксплуатацию.

Ранее сообщалось, что в Нагорном районе Москвы планируется построить еще 19 домов по программе реновации.