Возле "Лосиного острова" построят дом для участников программы реновации

277 новых домов уже переданы под заселение

На северо-востоке Москвы в Ярославском районе построят дом для участников программы переселения из ветхого жилья. Он будет расположен недалеко от национального парка "Лосиный остров", так что жители смогут наслаждаться ежедневными прогулками на природе.

Адрес будущей стройплощадки: улица Проходчиков, влд 3. Как сообщила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская, все изменения в правила землепользования и застройки уже утверждены.

"Площадь будущего дома составит около 29 тыс. кв.м. Рядом с ним организуют благоустроенную территорию с детскими игровыми площадками и местами для отдыха взрослых",

– рассказала Юлиана Княжевская. Она подчеркнула, что новый жилой дом будет иметь "индивидуальный облик с продуманными планировочными решениями". А близость к парку позволит жителям не только наслаждаться красивыми видами из окон, но и устраивать прогулки на природе, а также заниматься спортом на воздухе.

Программа реновации жилого фонда реализуется в Москве с 2017 года. За это время в новые современные дома переехали почти 129 тысяч человек. В общей сложности в рамках программы требуется расселить 5175 домов, в которых проживают около 1 миллиона москвичей.

Ранее мэр Сергей Собянин рассказал, как проходит переселение по программе реновации на юго-востоке Москвы. Он подчеркнул, что для новоселов строятся не только новые дома, но и необходимые социальные объекты, например, детские сады.