Мосгордума приняла отчет Сергея Собянина о работе в 2023 году

Мосгордума приняла отчет Сергея Собянина о работе в 2023 году
Мэр Москвы Сергей Собянин
Мэр рассказал об исполненных проектах и планах на будущее

Депутаты Московской городской думы приняли отчет мэра Москвы Сергея Собянина о работе столичного правительства в 2023 году. Соответствующее постановление подписано 20 декабря.

В этом году Собянин провел традиционное ежегодное выступление перед парламентариями в необычном формате – в режиме телетрансляции, так что все москвичи и жители других регионов могли слушать отчет мэра столицы в прямом эфире.

В своем докладе градоначальник коснулся таких важных сфер для города, как транспорт, промышленность, здравоохранение, образование. Как подчеркнул Собянин, Москва не только справилась с трудностями, вызванными пандемией коронавируса, СВО и международным санкционным давлением, но и успешно реализовала планы развития.

Так, уходящий год стал для Москвы рекордным по вводу новых транспортных объектов. При этом транспортная реформа продолжается. В обозримом будущем – строительство и ввод в эксплуатацию порядка 40 новых станций метро.

Возведение жилья идет уверенными темпами, ожидается, что реализация программы реновации будет ускорена.

Активно развивается фармацевтическая промышленность. Уже сейчас Москва в состоянии обеспечить лекарственную безопасность и независимость от поставок многих импортных жизненно важных препаратов.

В сфере здравоохранения также отмечаются значительные перемены. Строятся новые больницы, ремонтируются и переоснащаются поликлиники. За последние  годы обновлено более 300 зданий медицинского назначения. Планируется, что в течение ближайших трех лет будет полностью обновлен амбулаторный фонд столицы.

"Москва будет и дальше одним из мировых лидеров на благо страны, на благо города и на благо москвичей",

– заверил Сергей Собянин.

Полностью увидеть выступление мэра Москвы можно здесь.

Источник: АГН «Москва» ✓ Надежный источник
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