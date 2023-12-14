Собянин рассказал о строительстве четырех финальных участков Южной рокады

Собянин рассказал о строительстве четырех финальных участков Южной рокады
Фото: Телеграм-канал С.Собянина
Дорогу планируют достроить в 2024 году

В Москве завершается строительство важного транспортного объекта – Южной рокады. Она пройдет от развязки Рублевского шоссе с МКАД до улицы Верхние Поля в Капотне и свяжет 24 района столицы с населением около 2,7 миллиона человек. На данный момент Южная рокада готова на 89%, сообщил мэр Сергей Собянин.

"Строительство разделено на 8 участков, 4 из которых завершены. Остальные – на финальном этапе",

– написал мэр в своем телеграм-канале.  

Так, завершаются работы на участке от улицы Марьинский Парк до МКАД. Сейчас там возводят противопожарную стену и кладут верхний слой дорожного покрытия.

Развязка на пересечении МКАД с улицами Верхние Поля и Капотня готова на 71%. Строители прокладывают дождевую канализацию, дорожные съезды.

Реконструкция Донецкой улицы на участке от улицы Подольской до Курьяновской набережной завершена на 76%. Отрезок от улицы Каспийской до 1-го Котляковского переулка готов на 65%.

"Планируем, что в следующем году Южная рокада будет введена в строй",

– сообщил Сергей Собянин.

Ранее глава города рассказал о строительстве участка МСД от МКАД до трассы в Солнцево.

Источник: Телеграм-канал С.Собянина ✓ Надежный источник
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