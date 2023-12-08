Москвичи смогут бесплатно посещать секции более чем по 70 видам спорта — Собянин

Курс рубля
- Режим свободного падения: что ждет рубль в 2024 году
- Что будет с долларом: бежать в обменники сломя голову рано
- Предсказано мощное падение доллара по двум причинам
Жители Москвы смогут посетить более 3800 групп по 70 видам спортивных дисциплин, посещение доступно в десяти округах города, рассказал Сергей Собянин.
Москомспорт разработал сайт, на котором жители столицы возрастом от шести лет смогут записаться в бесплатную спортивную секцию, сообщил глава города.
Так, для детей возрастом от 7 до 11 лет в Западном округе появится настольный теннис. В Юго-Восточном – хоккей, фитнес и самбо для самых разных возрастов. А для взрослых откроется бадминтон в Южном округе.
Для записи потребуется временная или постоянная прописка в столице, СНИЛС, документ, удостоверяющий личность, а также разрешение врача. Для записи несовершеннолетних – дополнительно свидетельство о рождении, а также СНИЛС ребенка.
Уровень Дронова пришелся фронтмену группы "На заре" не по душе
Опубликован прогноз на предстоящие 12 месяцев