Москвичи смогут бесплатно посещать секции более чем по 70 видам спорта — Собянин

Город приглашает всех желающих самых разных возрастов

Жители Москвы смогут посетить более 3800 групп по 70 видам спортивных дисциплин, посещение доступно в десяти округах города, рассказал Сергей Собянин.

Москомспорт разработал сайт, на котором жители столицы возрастом от шести лет смогут записаться в бесплатную спортивную секцию, сообщил глава города.

Так, для детей возрастом от 7 до 11 лет в Западном округе появится настольный теннис. В Юго-Восточном – хоккей, фитнес и самбо для самых разных возрастов. А для взрослых откроется бадминтон в Южном округе.

Для записи потребуется временная или постоянная прописка в столице, СНИЛС, документ, удостоверяющий личность, а также разрешение врача. Для записи несовершеннолетних – дополнительно свидетельство о рождении, а также СНИЛС ребенка.